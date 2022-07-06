Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer alan kişisel gelişim uzmanı ve yazar Metin Hara, bir yıldır güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözden uzak yaşayan çift, şimdilerde baş başa tatil yapıyor.

EVLENİYORLAR

Geçtiğimiz sene evlilik sinyali veren çift, hakkında bir iddia ortaya atıldı. Güzel oyuncu ile sevgilisi Metin Hara'nın yakın zamanda ilişkilerini resmiyete dökeceği ve nikah masasına oturacakları iddia edildi.

"AİLELER TANIŞTI"

Geçtiğimiz sene birlikte görüntülenen ikili, ayaküstü sohbet ettikleri basın mensuplarının "Evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?" sorusuna, "Evet tanıştı, merak etmeyin" yanıtını vererek evlilik sinyali vermişlerdi.

ESTETİK İDDİALARINA CEVAP

Öte yandan sık sık estetik haberiyle gündeme gelen Hilal Altınbilek, geçtiğimiz haftalarda hakkındaki iddialara "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" şeklinde yanıt verdi.



