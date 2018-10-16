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Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

Çav Bella şarkısını çektiği klip ile sosyal medyada eleştiri toplayan Hilal Cebeci klibindeki popo görüntülerini kaldırıp işçilerin görüntülerini ekledi!

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Bella Ciao'yu İtalyanca söyleyen ve buna bir de klip çeken Hilal Cebeci, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çektiği kliple, İtalya'nın kuzeyindeki Po Ovası'nda bulunan pirinç tarlalarında zor ve sefil koşullarda çalışan işçiler tarafından söylenen bu marşa saygısızlık yaptığı iddia edilen Cebeci gerek meslektaşları gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi.

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Gelen eleştirilere dilinin döndüğünce yanıt veren Cebeci bir türlü dinmek bilmeyen tepkileri dindirebilmek adına klibinin ikinci bir versiyonunu yayınladı.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hilal Cebeci’nin geçen bir yıl bir program konsepti gereği çöpçülük yaptığı görüntülere yer veriliyor. Cebeci videoyu "Tüm işçi ve emekçilerimize saygılarımla" notuyla paylaştı.

Ayrıca klibin sonunda pirinç tarlasındaki işçilerin görüntüleri de kullanılmış.

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