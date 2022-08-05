Hilal Cebeci meme kanserine yakalandığı açıkladı! "Korkmayın çok iyiyim"

Tatlı Kaçıklar, Cennet Mahallesi ve Aşkım Aşkım gibi yapımlarda rol alan ve bir dönem şarkıcılıkta yapan Hilal Cebeci uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. 'Panpiş' lakaplı Cebeci sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Köylü Güzeli adlı şarkısıyla bir döneme damga vuran Cebeci meme kanserine yakalandı.

HİLAL CEBECİ HASTALIĞI

Instagram hesabından bir açıklama yapan Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin" dedi.

Şarkıcı ayrıca, hastalığını farkındalık yaratmak için duyurduğunu söyledi.

"MEME KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Ünlü isim açıklamasının devamında ise "Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı, ama olsun, ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum, paylaşmayacaktım fakat, doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi" dedi.





