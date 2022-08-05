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Hilal Cebeci ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Hilal Cebeci kimdir, kaç yaşında?

05.08.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hilal Cebeci sosyal medya hesabında patoloji raporunu paylaştı. Sağlık durumuna ilişkin detayları aktaran ünlü şarkıcı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar, basında yer alan haberlerin ardından arama motorlarında "Hilal Cebeci ne kanseri, sağlık durumu nasıl?", "Hilal Cebeci kimdir, kaç yaşında?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Hilal Cebeci ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Hilal Cebeci kimdir, kaç yaşında?

Hilal Cebeci yaptığı paylaşımı sonrası en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı patoloji sonucuna sosyal medya hesabında yer verdi. Peki "Hilal Cebeci ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Hilal cebeci kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamanın detayları haberimizde...

HİLAL CEBECİ NE KANSERİ?

Hilal Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin"

Hilal Cebeci kanser mi, sağlık durumu nasıl? Hilal cebeci kimdir, kaç yaşında?

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Şarkıcı ayrıca, hastalığını farkındalık yaratmak için duyurduğunu söyledi.

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HİLAL CEBECİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hilal Cebeci açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı, ama olsun, ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum, paylaşmayacaktım fakat, doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi"

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HİLAL CEBECİ KİMDİR?

1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hilal Cebeci, 1993 yılında Eyyüp Bayram, Sinan Erkoç ve Uğur Sönmezsoy gibi isimler ile çalışarak müzik kariyerindeki ilk ses deneyimini gerçekleştirmiştir. Bu tarihlerde özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlanmak üzere pek çok şarkıcı gibi dönemin sevilen şarkılarına klipler çekmiş ve televizyonlarda ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır.

Eğitim hayatını devam ettirdiği Hamza Paşa Kız Meslek Lisesi'nden 1994 yılında mezun olan Cebeci, "Köylü Güzeli" ismini verdiği ilk albümünü 1999 yılında çıkardı. 2001'de "Şarkıcı" filminde rol alan Cebeci filmin ardından "En Güzel Ben Severim" isimli ikinci albümünü çıkarmıştır.

2003'te Cebeci, üçüncü albümü olan ”Yükselme Zamanı” ile müzik piyasasına geri dönen şarkıcı, 2004 yılında "Biz Boşanıyoruz" adlı dizide başrol oynamıştır. Cebeci bu dizinin ardından, "Şöhretler Kebapçısı" adlı dizide de boy göstermiştir. 2005 yılında Kim Gitsin isimli 4. stüdyo albümünü çıkaran Hilal Cebeci, 2008 yılında "Gelmişime Geçmişime" adını verdiği bir dijital maxi single hazırlamıştır.

2012 yılında "Özür Dilersen" isimli yeni bir dijital single çıkaran Cebeci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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