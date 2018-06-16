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Hilal Cebeci'nin eşcinsel açıklaması Pınar Altuğ'u çileden çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hilal Cebeci'nin "Eşcinsellik bir hastalıktır, bunu normalleştirmeyelim" açıklaması Pınar Altuğ'u kızdırdı. Altuğ, Cebeci için, "Her şeyi bildiğini sanıp bir şey bilmeyen gerizekalılar" dedi.

Hilal Cebeci'nin eşcinsel açıklaması Pınar Altuğ'u çileden çıkardı

Eşcinselliğin bir tıpkı obezite gibi bir hastalık olduğunu ve eşcinsellerin hemcinslerine sürekli tacizde bulunduğunu iddia eden şarkıcı Hilal Cebeci ünlü isimleri kızdırdı. Aralarında Deniz Akkaya, Pınar Altuğ Atacan, Akasya Asil Türkmen ve Selin Ciğerci gibi isimlerin yer aldığı ünlüler Cebeci'ye ateş püskürdü.

"GERİZEKALI"

Hilal Cebeci'nin açıklamasını paylaşan Deniz Akkaya'nın paylaşımı sayesinde gören oyuncu Pınar Altuğ Atacan, "Ah şu her şeyi bildiğini sanıp hiçbir şey bilmeyenler, gerizekalı olduklarını bir anlasalar" diyerek tepki gösterdi.

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü isimlerin tepkisinin ardından açıklama yapan Hilal Cebeci, "Eşcinselliğin normak olduğunu savunanlar ilk siz olmadığınız gibi son savunucuları da siz olmayacaksınız, eşcinseller ile heterosesuelleri tabi ki eşit kefeye koymalıyız, eşit şartlar ve haklar sunmalıyız. Bütün yapılan çalışmalar, eşcinselliğin aslında diğer aşırılıklarla birlikte olduğudur, aşırı cinsel dürtüler, madde ya da ilaç uyuşturucu kullanımı gibi" dedi.


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Hilal Cebeci pınar altug

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deniz Akkaya da karışmasa şaşardım:)))
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