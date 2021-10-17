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Hilal Cebeci'nin son hali şaşırttı! Bambaşka biri

17.10.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Hilal Cebeci'den sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Cebeci'nin son hali herkesi şaşırttı.

Hilal Cebeci'nin son hali şaşırttı! Bambaşka biri

"Köylü Güzeli" şarkısıyla bir döneme damga vuran cesur pozlarıyla da bilinen Hilal Cebeci bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Zaman zaman polemiklere dahil olan Cebeci Instagram'ı da aktif kullanıyor. Cebeci son halini paylaşınca gündem oldu.

Fotoğraflarında filtreyi abartan Cebeci'yi görenler "Yıllar ona acımamış" yorumunda bulundu.

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HİLAL CEBECİ KİMDİR?

1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hilal Cebeci, 1993 yılında Eyyüp Bayram, Sinan Erkoç ve Uğur Sönmezsoy gibi isimler ile çalışarak müzik kariyerindeki ilk ses deneyimini gerçekleştirmiştir. Bu tarihlerde özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlanmak üzere pek çok şarkıcı gibi dönemin sevilen şarkılarına klipler çekmiş ve televizyonlarda ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır.

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Eğitim hayatını devam ettirdiği Hamza Paşa Kız Meslek Lisesi'nden 1994 yılında mezun olan Cebeci, "Köylü Güzeli" ismini verdiği ilk albümünü 1999 yılında çıkardı. 2001'de "Şarkıcı" filminde rol alan Cebeci filmin ardından "En Güzel Ben Severim" isimli ikinci albümünü çıkarmıştır.

2003'te Cebeci, üçüncü albümü olan ”Yükselme Zamanı” ile müzik piyasasına geri dönen şarkıcı, 2004 yılında "Biz Boşanıyoruz" adlı dizide başrol oynamıştır. Cebeci bu dizinin ardından, "Şöhretler Kebapçısı" adlı dizide de boy göstermiştir. 2005 yılında Kim Gitsin isimli 4. stüdyo albümünü çıkaran Hilal Cebeci, 2008 yılında "Gelmişime Geçmişime" adını verdiği bir dijital maxi single hazırlamıştır.

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2012 yılında "Özür Dilersen" isimli yeni bir dijital single çıkaran Cebeci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

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