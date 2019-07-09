'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyor

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Kızılay’ın 150’inci yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği, sanat ve insani yardımı bir araya getiren 'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' eserleri İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sergilenmeye başlandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Türk Kızılay’ı sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Türk Kızılay’ın 150’nci yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği, sanat ve insani yardımı bir araya getiren 'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' eserleri sergilenmeye başlandı.

Dünyaya Hilal’i armağan eden Türk Kızılay, koleksiyon kapsamında 9’u özel seri sanatçısı olmak üzere toplamda 61 sanatçıya hilal üstüne motifler çizdirdi. Bu eserlerin 30 âdeti Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ziyaretçilere sunuldu.

Sergi, 7 Ağustos’a kadar dış hatlar giden yolcu katında yer alacak.

“AMACIMIZ TÜRKİYE’NİN GÖZ BEBEĞİ KIZILAY’A DESTEK VERMEK”

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal yapmış olduğu açıklamada, "11 yıldır havalimanının terminal işletmeciliğini yapıyoruz. 11 yıl boyunca burada birçok sergiye ev sahipliği yaptık. Herhalde içlerinde bizim için en önemlisi Kızılay’ın 150’nci yılında hazırlanmış olan Hilâl-i Ahmer Sergisi. Gerçekten çok özel bir sergi. Biz bu projenin içerisinde iki türlü varız. Birincisi böyle önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. İkincisi buradaki eserlerden bir tanesini biz sahiplendik. Eser sahibinin yapmış olduğu bu güzel eser havacılık sektöründe olmamız nedeniyle tasarımı bize çok uygun geldi. Aynı zaman da böyle bir esere de katkıda bulunmak istedik. Çünkü sergiyi gezenler görecekler, Türkiye’nin en önde gelen firmaları burada hilal sahibi. Hepimizin tek bir ortak amacı var. Türkiye’nin göz bebeği Kızılay’a destek vermek” dedi.