Hilal öğretmen, banyoda intihara kalkıştı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, bu yıl ataması yapılan sınıf öğretmeni Hilal A. (26), oturduğu dairenin banyosunda şalla kendisini asarak intihar girişiminde bulundu. Gazi Caddesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında arkadaşlarıyla yaşayan Hilal A., dün gece girdiği banyoda şalla kendisini tavana astı. Hilal A.'nın banyodan uzun süre çıkmadığı gören arkadaşları, şüphelenip içeri girdi. Hilal A.'yı asılı bulan arkadaşları hemen indirerek sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekibin müdahale ettiği Hilal A., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünden 2015 yılında mezun olan ve bu yıl Hatay'a atanan Hilal A.'nın intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

