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Hilal öğretmen kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 13:31 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralananlar arasında bulunan öğretmen Hilal Tekinkaya tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.İlçeden kent merkezine seyir halindeki Fatih Tekinkaya (43) yönetimindeki 10 TS 535 plakalı otomobil, Selimiye köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrasında yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı.

Hilal öğretmen kurtarılamadı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralananlar arasında bulunan öğretmen Hilal Tekinkaya tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçeden kent merkezine seyir halindeki Fatih Tekinkaya (43) yönetimindeki 10 TS 535 plakalı otomobil, Selimiye köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrasında yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç yanmaya başlarken içinde bulunan 4 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartıldı. Kazada sürücü Fatih Tekinkaya ve eşi Hilal Tekinkaya (41) ile çocukları Feyza (12) ve Talha Mirsad (18) Tekinkaya yaralandı.
Baba ve küçük kızı Osmaneli’ndeki hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumları ciddi olan anne ve oğlu Talha Mirsad Tekinkaya ise Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğretmen olduğu belirtilen Hilal Tekinkaya ameliyata alındığı Bilecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Vücudunda 1’inci derece yanık oluşan Talha Mirsad Tekinkaya ise; Bilecik’e gelen Hava Ambulansı ile İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan hayatını kaybeden Hilal Tekinkaya’ın ve eşi Fatih Tekinkaya’nın Kocaeli Körfez İmam Hatip Ortaokulunda öğretmen olduğu öğrenildi.

Hilal öğretmen kurtarılamadı

Hilal öğretmen kurtarılamadı

Hilal öğretmen kurtarılamadı

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