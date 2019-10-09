HABER

"Hilal Olsun Türkiye" kampanyasında kurban etleri yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:26 | Son Güncelleme

Türk Kızılay'ın Kurban Bayramı kampanyası kapsamında, bağışçıların yurt içinde kesilen kurbanlarının etlerinden yapılan konservelerin ilk kısmı, 26 kente gönderildi - Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan: - "Tesislerde yapımı tamamlanan 96 bin konserveyi, 7 bölgeden 26 ilimize gönderiyoruz. En büyük teşekkürü buradan bağışçılarımıza ediyorum"

İZMİR (AA) - Türk Kızılay'ın Kurban Bayramı'nda yürüttüğü "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası kapsamında, yurt içinde kesilen kurbanlıkların etlerinden yapılan konservelerin ilk kısmı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 26 kente törenle gönderildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki et entegre tesisinde düzenlenen törene, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanları, yöneticileri ve gönüllüler katıldı.

Altan, et entegre tesisinde incelemelerde bulunurken, sevkiyata hazırlanan konservelerin tırlara yüklenmesine eşlik etti.

Törende konuşan Altan, 2019 yılı kurban kampanyası süresince yurt içi ve yurt dışında 4,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırılacağını söyledi.

Kurban Bayramı süresince çok hummalı çalışmalar yaptıklarını belirten Altan, "Türk Kızılay'ın farklı bir uygulaması var. Yurt içinde kesmiş olduğu kurbanları konserve haline getirip yıl boyunca mağdur ve muhtaç kişilere dağıtıyoruz. Bugün de tesislerde yapımı tamamlanan 96 bin konserveyi 7 bölgeden 26 ilimize gönderiyoruz. Ben en büyük teşekkürü buradan bağışçılarımıza ediyorum. Onların sayesinde milyonlarca ihtiyaç sahibine el uzatma fırsatı bulduk. Kendilerine minnettarız." dedi.

Altan, bu yıl ilk defa 5 ve 10 kilogramlık konserve hazırladıklarını, bunları afet anında aş evlerine ulaştırmak için depolarında bekleteceklerini bildirdi.

Konuşmasının ardından Altan ve törene katılanlar, tırları el sallayarak kentlere uğurladı.

Türk Kızılay'ın, 2019 yılı kurban kampanyasında, toplamda 1 milyon 100 bin adet konserve üretmeyi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı planladığı öğrenildi.

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadıBakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadı
Konservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacakKonservelenmiş etler 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan konserve TIR tören

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da soğuk hava deposunda korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Ulaşım durdu, dumanlar gökyüzünü kapladı! Korkutan anlar

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.