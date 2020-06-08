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Hilal Özdemir: Bu suçluluk psikolojisiyle kendini aklamak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

14 yıllık eski eşi Hilal Özdemir’in iki çocuğunun nafakasını ödememekle ve kendisini mağdur etmekle suçladığı Hazım Körmükçü, aylardır çalışmadığını belirterek "Nafaka parası için şoförlüğe başlayacaktım" demişti. Özdemir, eski eşinin kendisine iftira attığını söyleyerek sert açıklamalar yaptı.

Hilal Özdemir: Bu suçluluk psikolojisiyle kendini aklamak!

Hazım Körmükçü, canlı yayında gözyaşı döken Hilal Özdemir’e tepki göstererek, "Banka mı soydum, uyuşturucu kaçakçılığı mı yaptım? Yukarıda Allah var. Çocuklarımın nafakasını ödeyebilmek için enstrümanımı sattım, daha ne yapayım? Kimse bilmez bunu. VIP servisi yapan bir arkadaşımdan şoförlük yapmak için iş istedim." demişti.

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Hilal Özdemir bir yazılı açıklama yaparak eski eşine cevap verdi.

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Özdemir, "14 yıllık evliliğimiz süresince eski kayınpederim bana 'Kızım kazanırken para biriktir' demiş, ben de 'Varken dibine kadar yaşarım yoksa avuç açarım' şeklinde cevap vermişim. Bu çamur at izi kalsın anlayışı ile yaptığı, son derece çirkin, aşağılayıcı, yalan ve uydurma ifade ile hem beni, hem de çocuklarımı toplum içinde küçük düşürmeye çalıştığı açıkça görülmektedir. Hazım Körmükçü’nün babasıyla aramızda böyle bir diyalog asla geçmediği gibi, bu ifade ne benim tarzım, ne de dünya görüşümdür." dedi.

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"Bu yalan ve beni küçültücü ifadeleri kendisinin kaybettiği prestijini tekrar kazanabilmek için başvurduğu bir savunma mekanizmasıdır, acı bir karalama kampanyasıdır." diyen Özdemir, "Bu da tam anlamıyla suçluluk psikolojisiyle kendini aklamak, çocuklarına ödemek zorunda olduğu ve 5 aydır ödemediği nafakalarına kılıf bulmak için bana attığı çirkin bir iftiradır." dedi.

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Hilal Özdemir, "Çocuklarını aradığını ancak benim onları babalarına karşı doldurduğumu ve kendisiyle görüştürmediğimi ifade etmiştir. Benim oğlum 17 yaşında kızım ise 14 yaşında ve ikisi de son derece zeki ve olayların farkında olan kendi kararlarını kendisi verecek kadar özgür ve bilinçli derece akıllı çocuklardır. Tek eksikleri sevgi dolu, ilgili bir baba figürüdür." dedi.

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Ünlü sanatçı açıklamalarına şöyle devam etti: "Elbette zorla kimseye babalık yaptıramayız, çünkü bu duygunun insanın içinde olması gerekir. Oğlum ve kızımla birlikte göğüslediğimiz onca yokluğu, birebir yaşadığımız travmaları, harçlıksız geçirdikleri okul günlerini, o kadar yürekten yaşamışlar ki, çocuklarımın bu duygularını baskı altına almak hangi annenin başarabileceği bir olaydır sorarım size? Benim oğlum ve kızım babalarının bu aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadelerini dinlediklerinde ağlayarak boynuma sarıldılar. Oğlum Ada “Anne, babamın ne sana ne bize böyle davranmaya asla ama asla hakkı yok” diyerek hemen babasını aradı ve telefonda ona öyle bir hayat dersi verdi ki eminim hala kendisine gelememiştir ve kolay kolay da gelemeyecektir."

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"14 senelik ilişkimde de, 3 yıl süren ilişkimde de alın teriyle kazandığım paramı eşlerimin eline teslim ettim" diyen Körmükçü, "İki yıldır çocuklarıma ayda 3 bin TL nafaka ödüyorum. Son dönemde çocuklarıma iş yapamadığımı, şu an para kazanamadığımı ama her zaman yanlarında olduğumu belirttim. Ancak çocuklarım şu anda annelerinin de etkisiyle benimle görüşmek istemiyor" açıklamasında bulunmuştu.

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Hilal Özdemir, üç yıldır çocuklarını arayıp sormayan eski eşi Hazım Körmükçü ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:"Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hilal özdemiri rahat bırakın
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