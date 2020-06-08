Hilal Özdemir: Bu suçluluk psikolojisiyle kendini aklamak!

Hazım Körmükçü, canlı yayında gözyaşı döken Hilal Özdemir’e tepki göstererek, "Banka mı soydum, uyuşturucu kaçakçılığı mı yaptım? Yukarıda Allah var. Çocuklarımın nafakasını ödeyebilmek için enstrümanımı sattım, daha ne yapayım? Kimse bilmez bunu. VIP servisi yapan bir arkadaşımdan şoförlük yapmak için iş istedim." demişti.

Hilal Özdemir bir yazılı açıklama yaparak eski eşine cevap verdi.

Özdemir, "14 yıllık evliliğimiz süresince eski kayınpederim bana 'Kızım kazanırken para biriktir' demiş, ben de 'Varken dibine kadar yaşarım yoksa avuç açarım' şeklinde cevap vermişim. Bu çamur at izi kalsın anlayışı ile yaptığı, son derece çirkin, aşağılayıcı, yalan ve uydurma ifade ile hem beni, hem de çocuklarımı toplum içinde küçük düşürmeye çalıştığı açıkça görülmektedir. Hazım Körmükçü’nün babasıyla aramızda böyle bir diyalog asla geçmediği gibi, bu ifade ne benim tarzım, ne de dünya görüşümdür." dedi.

"Bu yalan ve beni küçültücü ifadeleri kendisinin kaybettiği prestijini tekrar kazanabilmek için başvurduğu bir savunma mekanizmasıdır, acı bir karalama kampanyasıdır." diyen Özdemir, "Bu da tam anlamıyla suçluluk psikolojisiyle kendini aklamak, çocuklarına ödemek zorunda olduğu ve 5 aydır ödemediği nafakalarına kılıf bulmak için bana attığı çirkin bir iftiradır." dedi.