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  4. Hilal Özdemir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Yardım için Kızılay'a başvurdum

Hilal Özdemir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Yardım için Kızılay'a başvurdum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Özdemir, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti.

Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor.Allah devletimizden razı olsun"

Hilal Özdemir'den çarpıcı açıklamalar

"Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok."
"Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri."
"Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."
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