Hilaria Baldwin emzirirken paylaştı! 'Çoklu görev...'

Hollywood'un emektar oyuncularından 62 yaşındaki Alec Baldwin ile 36 yaşındaki eşi Hilaria Baldwin, kıza bir süre önce bir erkek bebekle ailelerini biraz daha genişletti.

Beşinci çocuklarına kavuşan çiftin hayatı artık eskisinden daha hareketli. Yoga eğitmeni olan Hilaria Baldwin de yeni hayatından fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.

Baldwin bir yandan bebeğini emzirirken bir yandan da dişlerini fırçaladı ve o arada da yeni bebeğiyle birlikte bir selfie çekti. Baldwin, bebeğinin doğumundan 3 buçuk gün sonra çektiği bu pozunu "çoklu görevde şampiyonuz" notuyla paylaştı.

Bu arada Baldwin, yeni bebeğinin adının Eduardo Pau Lucas Balwin olduğunu da yine sosyal medya hesabından duyurdu.



