Hilary Swank oyuncu sendikasına sigorta davası açtı

Hollywood'un ünlü oyuncusu Hilary Swank, yaklaşık 12 yıl tedavi gördüğü yumurtalık kisti rahatsızlığının masraflarını karşılamayan Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu’na (SAG-AFTRA) karşı harekete geçti.

Oyuncu sendikası SAG-AFTRA, Swank'ın 2008'den beri yumurtalık kisti tedavisini ödüyordu.



Ancak sendika, beş yıl önce 46 yaşındaki oyuncunun tedavisinin kısırlık ile ilgili olduğunu ve hamile kalmaya yönelik tedavi gördüğünü öne sürerek masraflarını ödemeyi kesti.

2008 yılında ameliyat olan Swank, sol yumurtalığı tahrip edilip çıkarılmasının ardınan diğer yumurtalığında da tekrarlayan kistler yüzünden tedavi görüyordu.

Hilary Swank, oyuncu sendikasına tazminat davası açarak erkek oyuncular her sağlık imkanından yararlanırken, kadınların yumurtalık sağlığını korumasındaki tek amacın sadece üremek olduğunun düşünülmesine isyan etti.

Swank'ın dava dosyasında ise oyuncunun kistler yüzünden ağrı ve sindirim sorunları yaşadığı belirtildi.



