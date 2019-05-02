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"Hile yapmaya dönük birtakım işlerin olduğunu görüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 13:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:(1) - "(İstanbul seçimleri) İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz" - "CHP'nin sözcüleri baştan beri maddi gerçeği yakalamaya dönük değil, kamuoyunu etkilemeye ve olan yanlışlığın üzerini örtmeye dönük çıkışlar yapmaktadır ve beyanlarda bulunmaktadır"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, İstanbul'da YSK ara kararlarıyla ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul seçim sürecini yakından takip ettiklerini belirten Yavuz, "Gördük ki İstanbul'da bir şeyler oldu." dedi.

Bu sözünün alıntılar yapılarak sosyal medyada paylaşıldığını anlatan Yavuz, "Çok orijinal capsler ortaya çıkarılıyor. Ben gençlerimizin hafızasına hayran kaldığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin geleceği doğrultusunda bu enerjilerini ve zekalarını kullanmalarını diliyorum." diye konuştu.

İstanbul'da aradaki oy farkının 29 binlerden 13 binlere indiğine işaret ederek, "Bu, şu demektir, farkın çok daha azaldığını bize gösteriyor. 16 bin oy başka yerden AK Parti'nin hanesine yazıldıysa, İstanbul'da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir." yorumunu yaptı.

"CHP organize usulsüzlükleri koordine etti" demediklerini anlatan Yavuz, "Birileri yaptı, çok iyi organize etti, bu 'CHP'nin işine yarasın' diye yapıldı" dediklerini söyledi.

Yavuz, CHP'ye 'Bu size yaramıştır diye sesinizi çıkartmazsanız, örtmeye çalışırsanız hatta daha öte manipüle etmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Bu doğru değil, Türkiye'nin ikinci partisine bu yakışmaz, gelin bu süreci hep birlikte arındıralım" çağrısında bulunduklarını aktardı.

- "Ne ileri sürdüysek, bunların hepsi doğru çıkıyor"

Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itirazda bulunduklarını hatırlatan Yavuz, "Ara kararlarla birlikte yapılan araştırmalar bize gösterdi ki, baştan beri ne ileri sürdüysek, bunların hepsi doğru çıkıyor. İstisnasız hepsi doğru çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Ölülerin, cezaevindeki vatandaşların, kısıtlıların sandık seçmen listesinde yer aldığını ve o isimler adına oy kullanıldığını belirten Yavuz, "Bir şeyler oldu, doğru. Bu bir şeyler sandık başında oldu. Sandık başı organizasyonuyla oldu." şeklinde konuştu.

Yavuz, bu yaptığı açıklamaların ardından süreci kapatarak, YSK'nin kararını beklemeye geçeceklerini bildirdi.

- "Birtakım işlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz"

Yavuz, "İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz." dedi.

Ali İhsan Yavuz, YSK'nin 1999 yılında verdiği "Seçim hizmetlerinin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kimselerden oluşması gerekmektedir. Tarafsızlıkları hakkında kuşku duyulan kişilerin başkanlık ettikleri sandıklarla ilgili olarak ileride siyasi partilerce yapılacak itirazlar üzerine bu bölgelerdeki seçimlerin iptaline sebebiyet vereceğinden..." şeklindeki kararını hatırlattı.

Mülki idari amirlerinin kanun gereği verdikleri listelerde 134 bin 351 kişinin ismini verdiğini anlatan Yavuz, ancak ilçe seçim kurullarının 39 bin 648 kişiyi görevlendirdiğini, geriye kalanların ise görevlendirilmediğini söyledi.

Yavuz, sandık başkanları ve yönetimlerinin görevlendirmelerinin kamu görevlilerinin dışına çıkılarak yapıldığını dile getirdi.

Türkiye İş Bankası'nda çalışan personellerin sandık kurullarında görevlendirildiğini ileri süren Yavuz, "Yapı Kredi'den, Denizbank'tan ve başka bankalardan bolca alınmış. İş Bankası bunun üzerine açıklama yapıyor. 'Biz vermedik, bizden istediler.' Biz, 'siz verdiniz' demedik ki. Size ne oluyor ? Niye cevap veriyorsunuz, sizi itham eden olmadı ki ses sizden niye çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi parti üyelerinin sandık başkanı olarak görev yaptıklarını belirten Yavuz, "Özellikle bir partiden önemli derecede var. Başkan ve memur üye, memur üye adına alınan sivil üye yasanın dışına çıkılarak kişilerin arasında başka partilerin üyeleri var." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanlarının sandık kurullarına mesaj attıklarını anlatan Yavuz, "Görüştüler mi, konuştular mı, başka şeyler oldu mu, bilmem. Bildiğimiz bir şey var almışlar ve yer yer mesaj atmışlar." diye konuştu.

Yavuz, seçim öncesinde ve sonrasında yaşanan usulsüzlükleri belgeleriyle gazetecilere anlattı.

"YSK'ye yaptığınız başvuruların içeriğine ilişkin bilgileri paylaşabilir misiniz? CHP'liler 600 civarında oyu etkiliyor şeklinde iddialarda bulundu." sorusuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "CHP'nin sözcüleri baştan beri maddi gerçeği yakalamaya dönük değil, kamuoyunu etkilemeye ve olan yanlışlığın üzerini örtmeye dönük çıkışlar yapmaktadır ve beyanlarda bulunmaktadır. Biz ise bugüne kadar ortaya koyduğumuz her rakam, sayı, belge ve bilgiyi inanarak ortaya koyduk. Kesinlikle birçok kez test ederek ve teyit ederek o rakamları kamuoyu ile paylaşmayı bir siyasetçi sorumluluğu içerisinde ele aldık. Rakamlara ilişkin şunu söyleyebilirim, 2-3 bin civarında bir rakamdan bahsediyoruz ama bu rakamın ötesine geçti artık. Sayım döküm cetvelleri boş, yok." yanıtını verdi.

(Sürecek)

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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İh

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