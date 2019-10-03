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Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, perşembe günleri kurulan semt pazarında, fiyat etiketlerini değiştirerek, hileli satış yaptığını belirlenen R.T ve A.S.'ye pazardan 1 hafta men cezası verildi.  Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, perşembe günleri kurulan semt pazarında yaptığı denetimlerde R.T ve A.S.'nin, tezgahlarında tüketiciyi yanıltıcı ve hileli etiketler kullandığını belirledi.

Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, perşembe günleri kurulan semt pazarında, fiyat etiketlerini değiştirerek, hileli satış yaptığını belirlenen R.T ve A.S.'ye pazardan 1 hafta men cezası verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, perşembe günleri kurulan semt pazarında yaptığı denetimlerde R.T ve A.S.'nin, tezgahlarında tüketiciyi yanıltıcı ve hileli etiketler kullandığını belirledi. Zabıta ekipleri, satışlarının hileli olduğu gerekçesiyle 2 kişinin tezgahlarını kapatıp, 1 hafta süreyle satış yapmama cezası uyguladı. Esnafın tezgahlarının kurulduğu yere de 'Burada satış yapan esnafın vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır' yazılı pankart asıldı.

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Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezasıHileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezasıHileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezasıHileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası

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