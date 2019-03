Hillary Clinton: ‘Aday Olmayacağım’

“Beyaz Saray’ın geri alınması için elimden gelen her şeyi yapacağım”

Beyaz Saray’ı geri almak için mücadelenin içerisinde yeniden aktif rol üstleneceğini belirten Clinton, “Demokratlar’ın Beyaz Saray’ı geri alması için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Clinton, New York valisi veya belediye başkanı gibi tekrar bir siyasi görev üstlenip üstlenmeyeceğiyle ilgili bir soruyu da, “Bundan sonra seçilmiş olarak herhangi bir görev düşünmüyorum ancak New York’a yardım etmek için elinden gelen tüm desteği vereceğim. New York’ta yaşadığım için şanslıyım ve minnettarım. New York’un geleceğini çok önemsiyorum” dedi.

“Daha fazla kadın siyasetçi olmalı“

Clinton, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde kadın hakları ve Kongre’ye yapılan son ara seçimlerden sonra daha fazla kadın milletvekilinin girmesiyle ilgili bir soruyu da yanıtladı.

Clinton, kadın haklarında istenen ilerleme kaydedilmese de haklar konusunda önemli gelişimlerin kaydedildiğini ancak bunların yetersiz olduğunu belirtti. Hiç kimsenin ayrımcılık içerisinde olamayacağını belirten Clinton, “Herkesin kendi haysiyeti, kendi kimliği var. Bunlara sayı gösterilmeli. Gelinen noktada bardağın yarısı dolu diyebilirim. Bundan sonra Kongre’de daha fazla kadın olacağını düşünüyorum. Siyasi hayatta da daha fazla kadın olmalı. Hepimiz bunu desteklemeliyiz” diye konuştu.