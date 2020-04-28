Hillary Clinton Biden’a Desteğini Açıkladı 

ABD’de bir önceki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olan Hillary Clinton, 2020 seçimleri için Joe Biden’a desteğini açıkladı.

Clinton eski Başkan Yardımcısı Biden’la birlikte internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ‘’Joe Biden gibi bir lidere, bir başkana ihtiyacımız olan bir zamandayız’’ ifadesini kullandı.

Eski Başkan Barack Obama da iki hafta önce Biden’a desteğini beyan etmişti. Obama yönetiminde Biden Başkan Yardımcısı, Clinton da ilk dönemde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Hillary Clinton 2016 seçimlerinde Başkan Donald Trump’a karşı yarışı kaybetmişti.

Biden’ın ön seçimlerdeki rakiplerinin yarıştan çekilmesi nedeniyle 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerde Trump’ın Demokrat Parti’den rakibi olması öngörülüyor.

Trump’ın kampanya müdürü Brad Parscale yaptığı açıklamada, ‘’Başkan Trump Clinton’a karşı bir kez galip gelmişti ve şimdi de Clinton’ın seçtiği adayı yenecek’’ dedi.

