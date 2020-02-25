Hillary Clinton: Putin beni yenmek istiyordu

Uluslararası Berlin Film Festivali'ndeydi.Dünyanın en prestijli üç film festivalinden biri sayılan Berlinale, bir yandan kırmızı halıyı dolduran yıldızları, bir yandan da keşfedilmeyi bekleyen sayısız yeteneği ağırlar her yıl. Bazen de öyle bir isim gelir ki hiçbir kategoriye sığmaz, festivale gelmesi başlı başına bir olaydır. Hillary Clinton da işte öyle bir isim. ABD eski Dışişleri Bakanı ve Başkan adayı, kendisi hakkında çekilmiş bir belgeseli tanıtmak için Berlin'deydi.

"Gerçek Hillary Clinton kim?"

Dört bölüm ve 252 dakika süren "Hillary" adlı belgesel, ABD'de çağın en kutuplaştıran isimlerinden biri olan Clinton'ı mercek altına alıyor. Bir kesimin gözünde, hayatı boyunca kadınlar için, azınlıklar için mücadele veren azimli bir hak savunucusu, zeki ve yetkin bir politikacı, bir kesim için ise gözünü hırs bürümüş, soğuk bir kariyer düşkünü...

Berlinale'de özel bir galayla izleyicilere sunulan belgesel, işte bu sayısız imaj ve önyargıyı aşıp "Gerçek Hillary Clinton kim?" sorusuna yanıt arıyor. Belgeselin yönetmeni Nanette Burstein'a göre, yedi gün boyunca röportaj yaptığı eski First Lady, hiçbir soruya "Yok, o konuya girmeyelim" dememiş. Clinton da, "Hayatımın sadece olumlu yanlarını anlatsaydım gülünç olurdu, benim de herkes gibi başarısızlıklarım, hayal kırıklıklarım oldu" diyor.