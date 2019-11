Hillary Clinton’ı taşıyan uçak arızalandı

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Demokrat Parti’nin 2016 yılı başkan adayı Hillary Clinton’ı taşıyan uçak New York’tan kalkış yapmak üzere pistte ilerlediği sırada yaşanan arıza nedeniyle kapıya dönüş yaptı.

Hillary Clinton’ı taşıyan Amerikan Hava Yolları’na ait tarifeli uçağın New York’un La Guardia Havaalanı’nda kalkış yapmak için pistte ilerlediği sırada teknik bir sorun yaşadı. Pilotun durumu kuleye bildirmesiyle uçağın kapıya geri döndüğü açıklandı. Yetkililer, New York’un La Guardia Havaalanı’ndan Washington’daki Reagan Ulusal Havaalanı’na gitmek üzere havalanmak için pistte ilerleyen uçağın sarsıldığını, metal artıklarının fark edildiğini ve içeriye duman sızıntısı olduğunun bildirilmesiyle uçağın geri dönerek kapıya yanaştığını duyurdu.

Amerikan Hava Yolu şirketi yaptığı açıklamada, uçağın yaşanan arıza nedeniyle geri dönüşünün ardından yolcuların farklı bir uçak ile gecikmeli olarak başkent Washington’a gönderildiğini açıkladı.