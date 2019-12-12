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Hilmi Güler: “19 ilçede 19 Z-Kütüphane açacağız”

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 14:12 | Son Güncelleme

Yeni nesil kütüphane olarak bilenen Z-Kütüphane, Ordu Durugöl Ortaokulunda açıldı.

Yeni nesil kütüphane olarak bilenen Z-Kütüphane, Ordu Durugöl Ortaokulunda açıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, açılışta yaptığı konuşmada 19 ilçede 19 kütüphane açacaklarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimine yönlendirilmeleri amacıyla hayata geçirilen zenginleştirilmiş kütüphane sayısı Ordu genelinde çoğaltıldı. Bu kapsamda Altınordu Durugöl Ortaokulu, Ordu Lisesi, Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu, Başöğretmen Anadolu Lisesi ve Eskipazar İlk-Orta Okulunda da Z-Kütüphane faaliyet göstermeye başladı.

“19 ilçemize 19 kütüphane açacağız”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni nesil kütüphane olarak bilenen Ordu Durugöl Ortaokulunda gerçekleştirilen Z-Kütüphane açılışına katıldı.
Z-Kütüphanelerin bilgi hazinesi olduğuna vurgu yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Kütüphaneler bildiğimiz gibi bilgi hazinesidir. Burada kurulan Z-Kütüphaneler ile bu hazineleri daha da zenginleştireceğiz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizde 19 kütüphane açacağız. Bu kütüphaneler sadece öğrencilere değil, öğrenmek isteyen herkese açık olmasını temenni ediyorum. Ordu topyekûn kalkınma noktasında okuyarak, düşünerek, üreterek ve yarışarak hedefine ulaşacaktır. Son derece önemli olan Z-Kütüphanenin açılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Açılışa katılan davetlilerle kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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