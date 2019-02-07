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Hilmi Güler: "200’e yakın projemiz var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu il genelinde 200’e yakın proje uygulayacaklarını belirterek, “Daha çok çevre, enerji, ekonomi, istihdam ve üretime dönük projeleri Ordu’ya kazandıracağız” dedi.Büyük dedesi Süleyman Felek’in 100 yıl önce Altınordu ilçesinin kurucu belediye başkanlığını yaptığını, bir asır sonra onun torunu olarak Ordu’ya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için kolları sıvadığını belirten Mehmet Hilmi Güler, belediyecilik çalışmalarına yabancı olmadığını vurguladı.

Hilmi Güler: "200’e yakın projemiz var”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu il genelinde 200’e yakın proje uygulayacaklarını belirterek, “Daha çok çevre, enerji, ekonomi, istihdam ve üretime dönük projeleri Ordu’ya kazandıracağız” dedi.
Büyük dedesi Süleyman Felek’in 100 yıl önce Altınordu ilçesinin kurucu belediye başkanlığını yaptığını, bir asır sonra onun torunu olarak Ordu’ya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için kolları sıvadığını belirten Mehmet Hilmi Güler, belediyecilik çalışmalarına yabancı olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 1994 yılından itibaren belediyeciliğin içinde olduklarını belirten Güler, "Bizim belediyecilik çalışmalarımız bugün başlamıyor, 24 sene önce başladı. Önce İSKİ daha sonra İGDAŞ’ın başında büyük hizmetler vermiştik. Dolayısıyla akademik çalışmalara konu olan AK Parti’nin başarılı belediyecilik çalışmalarına Ordu’da da yeni eserler kazandırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"19 inciden güzel bir kolye yapacağız”
Ordu il genelinde gerçekleştirecekleri projeleri yakın zamanda açıklayacaklarını belirten Güler, “200’e yakın projemiz şu anda hazır. Daha çok çevre, enerji, ekonomi, istihdam ve üretime dönük projeleri Ordu’ya kazandıracağız. Ordulu hemşehrilerimiz yeni uygulamalara tanıklık edecek. Çöp toplamak, kaldırım yapmak, asfalt döşemek belediyelerin klasik işleri arasında. Biz burada ekonomik adımlarla yeni projelerle, üretime dönük çalışmalarla yeni adımlar atacağız. Ordu’yu örnek bir kent haline getirmeyi düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin 19 ilçesi var. Dolayısıyla bu 19 ilçe 19 inci demek. bu 19 inciden güzel bir kolye yapacağız" ifadelerini kullandı.

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