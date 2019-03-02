Hilmi Güler, Aybastılıları Binali Yıldırım ile görüştürdü

Faruk KAHRAMAN- Emre KOLTUK/AYBASTI (Ordu), (DHA)- AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Aybastı ilçesinde halkın sorularını cevapladığı sırada, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım kendisini telefonla aradı. Görüntülü olarak Aybastı sakinlerine seslenen Yıldırım, "Ordu- İstanbul el ele" dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, beraberindeki heyet ile Çatalpınar, Kabataş ve Aybastı ilçelerine giderek, bölge halkı ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği ilçelerde coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Güler, halkın taleplerini dinledi. Aybastı sakinleriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Hilmi Güler, soruları cevapladığı sırada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan gelen telefona cevap verdi. Güler, Aybastılıları görüntülü olarak Yıldırım ile görüştürdü.

'ORDU- İSTANBUL EL ELE'

Görüntülü görüşme sırasında Güler, Yıldırım'a "Aybastı için ne yaptığımızı söyler misiniz?" diye sordu. Bunun üzerine Yıldırım, "Aybastı için ne yaptığımızı söylememize bile gerek yok. Aybastı'dan şehir merkezine giderken yol önceden nasıldı, şimdi nasıl? O dağlardan geçen o yolları nasıl yaptığımızı, nasıl güzelleştirdiğimizi Aybastılı hemşehrilerimiz iyi bilir. Perşembe Yaylası'na, Tokat Reşadiye'ye gidiş yolunu nasıl yaptığımızı iyi bilirler" diyerek Güler'in sorusunu cevapladı.

İlçe sakinlerinin Aybastı'ya davet ettiği Binali Yıldırım, "İlk fırsatta geleceğim. Ordu- İstanbul el ele" yanıtı verdi.