Hilmi Güler İstanbul’a üs kurdu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 23 Haziran’da yapılacak seçimde yarışacak olan AK Parti adayı ve yakın çalışma arkadaşı Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’da seçim çalışmalarına destek veriyor.

YSK’nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için son viraja girilirken, siyasi partiler tüm imkanlarını İstanbul için seferber etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de 1994 yılından bu yana yakın çalışma arkadaşı olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek üzere İstanbul’da yoğun bir tempoda seçim çalışmaları yürütüyor.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yakın çalışma arkadaşı olan, 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ordu-Giresun Havalimanı, Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz-Akdeniz Yolu (Dereyolu), Ordu ve Ünye Çevre Yolu başta olmak üzere birçok ulaştırma yatırımlarında mesai arkadaşlığı yaptığı Binali Yıldırım’a destek vermek üzere İstanbul’a adeta üs kuran Güler, Ordulu dernek, federasyon ve STK’larla sabah saatlerinden geçe geç saatlere kadar yoğun bir tempoda çalışma yürütüyor.

Ordulu dernek, federasyon ve STK’larla toplantılar yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, zaman zaman İstanbul’daki piknik ve düğün gibi sosyal etkinliklerine de katılarak Ordulularla bir arada bulunuyor.