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Hilmi Güler İstanbul’a üs kurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Hilmi Güler İstanbul’a üs kurdu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 23 Haziran’da yapılacak seçimde yarışacak olan AK Parti adayı ve yakın çalışma arkadaşı Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’da seçim çalışmalarına destek veriyor.
YSK’nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için son viraja girilirken, siyasi partiler tüm imkanlarını İstanbul için seferber etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de 1994 yılından bu yana yakın çalışma arkadaşı olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek üzere İstanbul’da yoğun bir tempoda seçim çalışmaları yürütüyor.
1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yakın çalışma arkadaşı olan, 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ordu-Giresun Havalimanı, Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz-Akdeniz Yolu (Dereyolu), Ordu ve Ünye Çevre Yolu başta olmak üzere birçok ulaştırma yatırımlarında mesai arkadaşlığı yaptığı Binali Yıldırım’a destek vermek üzere İstanbul’a adeta üs kuran Güler, Ordulu dernek, federasyon ve STK’larla sabah saatlerinden geçe geç saatlere kadar yoğun bir tempoda çalışma yürütüyor.
Ordulu dernek, federasyon ve STK’larla toplantılar yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, zaman zaman İstanbul’daki piknik ve düğün gibi sosyal etkinliklerine de katılarak Ordulularla bir arada bulunuyor.

“Ordulular İstanbul’da büyük bir güç”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Orduluların İstanbul’da Sivaslılardan sonra en fazla nüfusa sahip olan kesim olduğunu vurgulayarak, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını Orduluların oyları belirleyecek” dedi.
Orduluların İstanbul’da halen faaliyette olan 152 adet hemşehri derneği bulunduğu belirten Güler, “Ordulu hemşehrilerimiz İstanbul’da büyük bir gücü temsil ediyor. 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde de Ordulu hemşehrilerimizin vereceği oylar bir anlamda yeni Başkanı belirleyecek. Ben ve ekip arkadaşlarım bir haftadan bu yana uzun yıllar yakın mesai arkadaşlığı yaptığımız Binali beye destek vermek için Ordulu hemşehrilerimiz ile bir aradayız. Dernek, federasyon ve STK’larla yaptığımız toplantı ve sosyal etkinliklerde İstanbul seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından önemini vurguluyoruz. 23 Haziran’da zafer Binali beyin olacaktır” dedi.

Hilmi Güler İstanbul’a üs kurdu

Hilmi Güler İstanbul’a üs kurdu

Hilmi Güler İstanbul’a üs kurdu

Hilmi Güler İstanbul’a üs kurdu

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