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Hilmi Güler: “Ordu’ya yeni bir vizyon getireceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, çocukluğunun geçtiği Karaağaç-Hacılar-Gümüşköy ve Kuylu mahallerindeki ortak mitinginde hemşerileri bir araya geldi.

Hilmi Güler: “Ordu’ya yeni bir vizyon getireceğiz”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, çocukluğunun geçtiği Karaağaç-Hacılar-Gümüşköy ve Kuylu mahallerindeki ortak mitinginde hemşerileri bir araya geldi. Güler, “Ordu yeni iş sahalarıyla, deniziyle, turizmiyle, tarım ve hayvancılığı ile kalkınacağı, gelişeceği yeni bir döneme giriyor” dedi.
Miting ve programlarında vizyon projelerini anlatmaya devam eden AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, bu kez çocukluğunun geçtiği mahalledeydi. Güler, Karaağaç-Hacılar-Gümüşköy ve Kuylu Mahallerinin ortak mitinginde hemşerileri ve dostlarıyla biraraya geldi. Karaağaç-Hacılar-Gümüşköy ve Kuylu Mahallerinin Karadeniz-Akdeniz yolunun başlangıç noktasında olduğunu hatırlatan Güler, “Buralarda 140 yıldır dereyolu konuşuluyordu. O dereyolu bugün Karadeniz ile Akdeniz’i biraraya getiren yol haline geldi. Bu yolun açılmasıyla bu alanlar ileride çok değerlenecek. O sebeple araziler daha çok kıymetlenecek. O sebeple ileride iyi bir kazanç getirecek alanlar olacağı için arazilerinizi satmamanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Yeni iş sahaları geliyor
Yine bu 4 mahallenin ortak noktasında 2. Organize Sanayi bölgesi kurulacağını belirten Güler, “Yaklaşık 800 dönümlük alan üzerine kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi Ordu ilinin gelişimi için son derece önemli bir yatırım ve en az 10 bin kişinin iş imkânı bulacağı bir sanayi alanı olacak. Çünkü artık seçim dönemi bir hafta sonra bitecek ve geçim dönemi başlayacak. O sebeple iş imkanlarının ortaya çıkarılması için hemen kolları sıvayacağız. Ordu’nun her ilçesinde yeni iş imkanları ortaya çıkarmak için turizm ve sanayi imkanlarını ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

“Geleceği şekillendiren vizyon projeleri uygulayacağız”
Güler, Ordu’da vizyon ve geleceği şekillendiren projeler uygulayacaklarını vurgulayarak, “Bakın ben çocukluğumdaki evde küçük gaz lambaları yakıyorduk. Suyu ise şu Melet ırmağından güğümlerle getiriyorduk. Yani yol, su, elektrik yoktu. Bugün ise melet ırmağından elektrik üretiyoruz, evlerimiz aydınlanıyor. Asırlık yol hayalimizi gerçekleştirdik ve Karadeniz-Akdeniz yolu buradan geçiyor. Su hayalimizi gerçekleştirdik Melet ırmağından su evlere akıyor. Yakın zamanda Çambaşı Yaylası’ndan da içme suyu getirilecek. İşte yeni dönemde de başlatacağımız çalışmalarla Ordu’yu geleceğe taşıyan vizyon projelerimizi uygulamaya başlayacağız. Ordu yeni iş sahalarıyla, deniziyle, turizmiyle, tarım ve hayvancılığı ile kalkınacağı, gelişeceği yeni bir döneme giriyor” şeklinde konuştu.
Güler, mitingin ardından halkın sevgi gösterileriyle karşılaştı. “Ordu seninle gurur duyuyor” coşkulu sloganları altında hemşerileri ve dostlarıyla hasret gideren Güler, gün içinde Kabadüzlüler Derneği ve 3 bin kişinin ikamet ettiği Memur-Kent’te vatandaşlarla toplantılarda biraraya geldi.

Hilmi Güler: “Ordu’ya yeni bir vizyon getireceğiz”

Hilmi Güler: “Ordu’ya yeni bir vizyon getireceğiz”

Hilmi Güler: “Ordu’ya yeni bir vizyon getireceğiz”

Hilmi Güler: “Ordu’ya yeni bir vizyon getireceğiz”

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