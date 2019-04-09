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Hilmi Güler VIP araçları geri gönderdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 20:16 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, göreve geldiğinin ilk gününde başkanlık makamına ait olduğunu öğrendiği 9 adet kiralık VIP aracından 7’sini geri gönderdi.31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 57 oy ile diğer partilerin adaylarının toplamından fazla oy alan Mehmet Hilmi Güler, araç saltanatına son verdi.

Hilmi Güler VIP araçları geri gönderdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, göreve geldiğinin ilk gününde başkanlık makamına ait olduğunu öğrendiği 9 adet kiralık VIP aracından 7’sini geri gönderdi.
31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 57 oy ile diğer partilerin adaylarının toplamından fazla oy alan Mehmet Hilmi Güler, araç saltanatına son verdi. Güler, devir teslim töreninin ardından göreve geldiğinin ilk gününde başkanlık makamına tahsis edilen ve kiralık olan 9 adet VIP aracı olduğunu öğrendi. Araçların 7’sini geri gönderme talimatı veren Güler, daire başkanlarının kullandığı makam araçlarının yakıt miktarına da sınırlama getirdi. Daire başkanları belirlenen miktarı aşmaları halinde yakıt ücretlerini kendileri ödeyecek.
Güler’in geri gönderdiği araçlar arasında süper lüks Audi A 8 aracı da bulunuyor.

Hilmi Güler VIP araçları geri gönderdi

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