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Hilmi Güler’den flaş açıklama: “Kıyılar halkındır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 18:06 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Hilmi Güler’den flaş açıklama: “Kıyılar halkındır”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 121 km’lik kıyı şeridine sahip olan Ordu’da kıyıları halkın yararına sunacaklarını açıkladı.
Güler, yaptığı açıklamada, Anayasa’nın 43. maddesinin kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu, denizlerden ve sahil şeritlerinden öncelikle kamunun yararlanacağının açıkça düzenlendiğine dikkat çekti.
Güler, Karadeniz’in en güzel sahil şeridine sahip olan Ordu’da kıyı kesimlerinde mimari kirliliğe izin vermeyeceklerini ve halkın yararlanacağı şekilde her türlü tedbiri alacaklarını belirterek, kararlı konuştu. Güler, “Kıyılarımızı ve sahil şeridimizi halkın yararına sunacağız” dedi.
Güler, şu açıklamayı yaptı:
“Ülkemizin en güzel ve denize en uzun kıyısı bulunan şehirlerinden biri olan Ordu’ya başkan adayı olurken her faaliyetimizde kamunun yararını üstün tutacağımıza, yaptığımız her faaliyetin halkla birlikte ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğine söz verdim. Bu ilkeler aynı zamanda şerefle temsil ettiğim partimizin de temel ilkeleridir. Milletimize verdiğimiz sözün her daim arkasında olarak, Ordu ve kıymetli hemşehrilerimin yararları için en ufak bir tereddüt göstermeksizin medeni şehircilik ve yaşam için ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Kıyılarımızı ve sahil şeridimizi kamunun yararına sunarak Ordu’yu bir turizm merkezi ve Orduluların mutlu yaşadıkları bir şehre dönüştüreceğiz.”

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