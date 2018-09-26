Hilvan’da DEDAŞ ekibine saldırı: 3 yaralı

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde kaçak elektrik ve tarımsal sulama kullanımı tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekibi, 50 kişilik grubun saldırısına uğradı. 3 görevlinin sopalarla yaralandığı saldırıyı jandarma havaya ateş açarak sonlandırdı. Dicle Elektrik Dağıtım Enerji Kayıpları Yöneticiliği Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektrik ve tarımsal sulama kullananları tespit etmek üzere 200 haneli Kuskunlu Mahallesi'ne gitti. Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği kontrolde, DEDAŞ ekipleri, kayıt dışı elektrik kullanımını belirlenmesini engellemeye çalışan 50 kişilik grubun saldırısana uğradı. DEDAŞ ekibine saldıranları jandarma havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı. Gerginliğin yaşandığı olayda 3 görevli taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Denetim sırasında ekiplerin tarımsal sulamada kullanılan trafolara taktıkları Otomatik Sayaç Okuma Sistemini söken kalabalık, DEDAŞ'a ait araçlara da zarar verdi. Jandarma ekipleri yaşananların ardından DEDAŞ ekibine saldıran 6 kişiyi gözaltına aldı.
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