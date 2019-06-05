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Hilvan'da silahlı kavga: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Aktaş ve Akdemir aileleri, tarlalarının içinden geçen sulama borularının sökülmesi nedeniyle tartıştı. Her iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ile tüfeklerin kullanıldığı kavgada, kurşun ve saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karıştığını belirlediği bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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