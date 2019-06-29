Hilvan'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik yaptığı ileri sürülen 4 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda çek, senet, kredi kartı ve pos cihazı ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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