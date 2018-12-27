HABER

Hilvan'da yağmur su baskınlarına neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Hilvan'da yağmur su baskınlarına neden oldu

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bazı dereler taştı, bazı sokakları ve tarım arazilerini su bastı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Yeni Mahalle'de karayollarına ait köprü menfezlerindeki mazgalların tıkanması üzerine dere yatağında biriken yağmur suları çevredeki tarlalara taştı. Yetkililer, su baskınına uğrayan DEDAŞ'a ait elektrik trafosunun etrafını korumaya alıp çevredeki suyu vidanjörle çekmeye çalıştı. Öte yandan Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan boş arazilerin su baskınına uğraması sonucu, Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yakınlardaki evlerin zarar görmemesi için biriken suyu tahliye etme çalışmalarını başlattı.
Hilvan Kaymakamı Furkan Duman su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunurken, Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve ŞUSKİ Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dere yatağından taşan suyun tahliye çalışmalarına devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Hilvan'da yağmur su baskınlarına neden olduHilvan'da yağmur su baskınlarına neden olduHilvan'da yağmur su baskınlarına neden olduHilvan'da yağmur su baskınlarına neden oldu

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
'İş adamının parasını gasp' davasında 4 sanığa hapis'İş adamının parasını gasp' davasında 4 sanığa hapis
Iraklı Hüseyin’i banyoda parçalayıp çöpe atmışlarIraklı Hüseyin’i banyoda parçalayıp çöpe atmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.