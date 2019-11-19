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Himalayalar’da çığ düştü: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:37 | Son Güncelleme

Himalayalar’da bulunan Hint ordusunun görev yaptığı kontrol noktasında çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.Himalayalar’da Hint kontrol noktasının bulunduğu alanda çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Himalayalar’da bulunan Hint ordusunun görev yaptığı kontrol noktasında çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Himalayalar’da Hint kontrol noktasının bulunduğu alanda çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Çığ, Siachen buzulunun kuzeyinde 5 bin 485 metreden daha yüksek bir bölgede bulunan, Hindistan ile Pakistan’ı birbirinden ayıran ve dünyanın en yüksek noktasındaki savaş alanı olarak bilinen Keşmir’in en kuzey ucunda meydana geldi. Tartışmalı Keşmir bölgesindeki Hint ordusunun görev yaptığı kontrol noktasında meydana gelen çığ sonucu hayatını kaybedenlerin 4’ünün asker ve 2’sinin sivil kontrol görevlisi olduğu bildirildi.
Albay Abhinav Navneet, kurtarma görevlilerin karın altından 2’si canlı 4’ü ölü 6 asker ile 2 de sivil kontrol görevlisinin çıkarıldığını söyledi. Hayatta olan 2 askerin helikopter yardımıyla hastaneye kaldırıldığını aktardı. Navneet çığın düştüğü bölgede yer alan kontrol noktasının ise zarar görmediğini belirtti.
Buzul, Hindistan ve Pakistan arasında devam eden sürtüşme yüzünden dünyadaki en yüksek savaş alanı olarak biliniyor. Bölünmüş Keşmir’in kuzey ucunda yer alıyor. Her iki ülke 1984’ten bu yana 6 bin 700 metreye kadar yüksekliklerde birlikler kurmuş durumda. O zamandan beri, bölgede görev yapan askerler birbirleriyle savaşırken hiç hayatlarını kaybetmedi. Ancak 2012’de de Pakistan kontrolündeki Keşmir bölgesine düşen çığ sonucu 129’u Pakistan askeri olmak üzere 140 kişi hayatını kaybetmişti.

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