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Himalayalar’dan Trabzon’a

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm Türkiye’de başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Trabzon’da dikilen fidanlar arasında anavatanı Himalaya Dağları olan ve güneşe serilerek kurutulan meyvesi doğal bir deterjan görevi gören ’Sabun Cevizi’ de yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm Türkiye’de başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Trabzon’da dikilen fidanlar arasında anavatanı Himalaya Dağları olan ve güneşe serilerek kurutulan meyvesi doğal bir deterjan görevi gören ’Sabun Cevizi’ de yer aldı. Sabun Cevizi’nden 150 adet Türkiye’de ilk kez ağaçlandırma kampanyası kapsamında Trabzon Üniversitesi Kampüsü’ne dikildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Orman Fidanlık Müdürü ve Orman Yüksek Mühendisi Faruk Aksu, dikilen Sabun Cevizi fidanlarının 8-10 yıl sonra meyve vermeye başlayacağını belirterek bu ağacın Türkiye için çok önemli bir endüstriyel bir ürün olacağını söyledi. Aksu, ”Türkiye çapında 11 milyon adet fidan dikim etkinliği kapsamında Trabzon Üniversitesi Söğütlü Kampüsünde 12 bin adet fidan dikim töreni düzenledik ve ağaçlandırma kampanyasını başlattık. Geleceği nefes olarak bir katkı sağlamış olduk" dedi.
Türkiye’deki ağaçlandırma kampanyasında Trabzon olarak bir farkı ortaya koyduklarını kaydeden aksu "İlk kez Türkiye’de Bakanımızın talimatıyla Himalayalar’dan Hindistan’dan getirilen sabun cevizi veya sabun ağacı dediğimiz ağacın tohumlarından bu yıl Of fidanlığında elde ettiğimiz 3 bin 400 fidanımızın 150 adedini bu kampüse dikiyoruz. Özellikle bu sabun cevizi dediğimiz tür önemli bir tür. Bin yıldan beri Himalaya’da yerel halkın temizlik ürünü olarak kullandığı bir ürün. Bunların cevizleri yenmiyor, suda kaynatılıyor şampuan ve deterjan olarak kullanılıyor. Biz de bunu Türkiye’de iklim olarak Doğu Karadeniz’de uygun bir tür. Burada deneme çalışması yapıyoruz ve ileride bu ağaçların meyveleri de vermiş olacak. Doğaya uygun, insan sağlığına zarar vermeyen bir temizlik ürünü olacak. 8-10 yıl zarfında meyve vermeye başlıyor. Dikilen fidanlar 1 yaşındaki fidanlardır. Hızlı büyüyor. Gelecek için Türkiye için çok önemli endüstriyel bir ürün olacak. İlk kez Türkiye’de Trabzon’da buraya dikiliyor. Şu anda kullandığımız deterjanlar insan vücuduna zarar veriyor. Bu da onlara bir alternatiftir. İlerde yaygınlaşacaktır. Yöremizde ciddi anlamda sanayisinin kurulacağını düşünüyoruz. Bu bir başlangıç olacaktır” diye konuştu.
Öte yandan literatürdeki adı “Sapindus mukorossi” olan sabun cevizi şampuan yapımında kullanılırken, dermatolojik bir çok faydası bulunduğundan 2018 yılı sonbaharında Hindistan’dan 104 kilogram tohum ithal edilmişti. Bu tohumlar Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Muğla, Trabzon ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı 10 ayrı fidanlığa dağıtılarak çimlenme ve fidan üretimi başlatılmıştı.

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