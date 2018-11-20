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"Himmet ve istedikleri kişiyle evlenme' karşılığı astsubaylık sorularını verdiler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:33 | Son Güncelleme

Kastamonu'da "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan ve görevinden açığa alınan jandarma astsubay, ilk kez hakim karşısına çıktı - Tutuksuz sanık Faruk G: - "Maaşımızın beşte birini himmet vermemiz, istedikleri kişiyle evlenmemiz ve istedikleri yere tayin istememiz konusunda yemin ettirdikten sonra soruları vereceklerini söylediler. Aynı zamanda bu görüşmeyi ve soruları aldığımızı söylemememiz konusunda da yemin aldılar. Ardından bize 120 sorunun yaklaşık 80'ini gösterdiler"

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan jandarma astsubayın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden açığa alınan ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan jandarma astsubay Faruk G, Samsun'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Faruk G, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Örgütle 2010-2012 yıllarında yüksekokulda okurken tanıştığını belirten Faruk G, "O zamanlar gidip geliyordum. Bana 'Fatih' kod adını verdiler ama bu adı hiç kullanmadım." dedi.

Okula devam ederken aynı anda hem kara kuvvetleri hem de jandarma astsubaylık sınavlarına hazırlandığını anlatan Faruk G, şöyle devam etti:

"Bir gün adını hatırlamadığım biri, beni bir yere götürdü. Maaşımızın beşte birini himmet vermemiz, istedikleri kişiyle evlenmemiz ve istedikleri yere tayin istememiz konusunda yemin ettirdikten sonra soruları vereceklerini söylediler. Aynı zamanda bu görüşmeyi ve soruları aldığımızı söylemememiz konusunda da yemin aldılar. Ardından bize 120 sorunun yaklaşık 80'ini gösterdiler. Şıkları ezberlememizi istediler. Ben o dönem hem kara kuvvetleri hem de jandarma sınavına hazırlanıyordum. Hangi sınavın soruları olduğunu söylemediler ama sınava girince jandarma astsubaylık sınavı soruları olduğunu anladım."

Göreve başladıktan sonra örgütle irtibatının devam ettiğini aktaran Faruk G, şunları kaydetti:

"2016 Haziran ayında Hakkari'ye tayinim çıktığı için Kastamonu'daki görevimden ilişiğimi kestim. Hakkari'ye gitmek için önce Van'a gitmemiz gerekiyordu. Adını hatırlamadığım bir kişi, Kastamonu'da benimle görüşüp Van'da 14 Temmuz'da AVM önünde benimle irtibata geçecek kişiyi söyledi. Bu kişiyle ne zaman, nasıl buluşacağımı bana bildirdi. 'İrtibat numarası yok mu?' diye sordum. Bana, 'O seni bulur' diyerek vermedi. Bu örgütten kopmak istiyordum. Bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünerek buluşma yerine gitmedim. Beni bir daha da arayan olmadı."

Örgütten kendisiyle görüşen birçok kişinin gerçek ismini kullanmadığını vurgulayan Faruk G, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ KASTAMONU

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