MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hıncal Uluç cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Hıncal Uluç nereye defnedilecek?

Hıncal Uluç cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Hıncal Uluç nereye defnedilecek?

22.11.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıncal Uluç'un cenaze töreni tüm sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Son yolculuğuna uğurlanırken orada olmak isteyenler Hıncal Uluç cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Hıncal Uluç nereye defnedilecek? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. 83 yaşında hayata gözlerini kapatan Hıncal Uluç, Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak biliniyordu...

Hıncal Uluç cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Hıncal Uluç nereye defnedilecek?

Hıncal Uluç'un cenaze töreni programının detayları merak ediliyor. Hıncal Uluç için son görevini yerine getirmek isteyenler Hıncal Uluç cenazesi ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Cenaze töreninin detayları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından açıklandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

**HINCAL ULUÇ CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Hıncal Uluç’un cenaze töreni 22 Kasım 2022 Salı günü (bugün) saat 11.15’de çalıştığı Sabah Gazetesi önüne getirilecek.

**HINCAL ULUÇ NEREYE DEFNEDİLECEK?

Törenden sonra öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camisi’nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hıncal Uluç4

**HINCAL ULUÇ NEDEN ÖLDÜ?

Hıncal Uluç sağlık sorunları sebebi ile 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınmıştı ve sonrasında da taburcu edilmişti. Hıncal Uluç, kısa süre sonra yeniden yoğun bakıma alınmıştı.

İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi nedeni ile tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10’a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altındaydı.

Hıncal Uluç3

**HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve Spor yorumcusudur. Uluç, son olarak Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaktaydı. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktaydı. Uluç, baba tarafından Ubıh asıllı, anne tarafından ise Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.

1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara’ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan Uluç, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç kazada flaş gelişme! Tam kusurlu çıktıKorkunç kazada flaş gelişme! Tam kusurlu çıktı
Armağan Çağlayan'dan endişelendiren haber! Akciğer kanserine yakalandığını açıkladıArmağan Çağlayan'dan endişelendiren haber! Akciğer kanserine yakalandığını açıkladı
Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

En Çok Okunan Haberler

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden

Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden

Hamile olduğunu duyunca parayı elinin tersiyle itti! Ödediği tazminat gündem oldu

Hamile olduğunu duyunca parayı elinin tersiyle itti! Ödediği tazminat gündem oldu

Dünyanın en yükseklerinden! Bugün açılıyor

Dünyanın en yükseklerinden! Bugün açılıyor

20 dakikada hayatı felç etti!

20 dakikada hayatı felç etti!

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.