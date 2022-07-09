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Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Sosyal medyadan duyurdu: "Sesi çok kötü geliyordu"

09.07.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığı duyuruldu. Yazar Tahir Kum, haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Öcal Uluç'la konuştuğunu belirten Kum, Hıncal Uluç'un hastaneye kaldırılmasından dolayı Öcal Uluç'un sesinin çok kötü geldiğini belirtti.

Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Sosyal medyadan duyurdu: "Sesi çok kötü geliyordu"

Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, “Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.

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BİRÇOK GAZETE VE TELEVİZYONDA ÇALIŞTI

1 Kasım 1939 Kilis doğumlu olan Hıncal Uluç, gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Babasının subay olması nedeniyle farklı şehir ve okullarda yaptığı ilk, orta, lise eğitiminden sonra 17 yaşında Yenigün’de gazeteciliğe adım atmıştır. Kariyerinde, Yankı, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde çalışmıştır. Bunun yanında TRT, Kanal 1, NTV Spor, TV8, ATV, aHaber, Sky Türk kanallarında spor ağırlıklı olmak üzere programlarda yorumculuk veya sunuculuk yapmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Hıncal Uluç
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