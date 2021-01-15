Hindemith Ödülü Mithatcan Öcal‘ın

Jüri, Öcal’ın müziğindeki derinliği, olgunluğu ve çeşitliliği övdü.Almanya’da her sene çağdaş bestecilere verilen Hindemith Ödülü'ne bu yıl İstanbul’da yaşayan kompozitör Mithatcan Öcal layık görüldü. Schleswig-Holstein Müzik Festivali çerçevesinde verilen ödül 20 bin euro değerinde.

Bu yıl 32’ncisi verilecek olan ödüle layık görülen 28 yaşındaki İstanbullu Mithatcan Öcal'ın müziğinin derinliği ve olgunluğu ile jüri üyelerini ikna ettiği vurgulandı. Yapılan basın açıklamasında Schleswig-Holstein Müzik Festivali Genel Müdürü Dr. Christian Kuhnt, İstanbullu bestecinin müziğindeki çok katmanlılığın çok etkileyici olduğunu, enstrümanlara biçtiği özel nüansların, harmonik düzenlemelerinin ve çarpıcı müzikal dilinin izleyenlere ve dinleyenlere doğrudan dokunduğunu vurguladı.

23 Ağustos’ta düzenlenecek konser ve törende ödülünü alacak alan Öcal ise çağdaş müzik için çok iyi bir araştırma ve yaratıcılık gerektiğini söyleyerek, Hindemith Ödülü gibi ödüllerin bu yöndeki çabaları mümkün kıldığını belirtti. Sanatçı, bu ödüle layık görülmekten ve Paul Hindemith gibi bir müzisyenle birlikte anılmaktan büyük mutluluk duyduğunu da belirtti.