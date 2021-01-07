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  4. Hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen çiftçi hayatını kaybetti

Hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen çiftçi hayatını kaybetti

07.01.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen çiftçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hindi kestikten sonra ayağı takılıp, bıçağın üzerine düşen çiftçi Mustafa Dinçer (62), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mustafa Dinçer, hindi kesmek için indiği bahçede ayağı takılıp yere düşünce, elindeki bıçak bir anda göğsüne saplandı.

Kanlar içinde yığılan Dinçer, çevredekilerin yardımıyla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Dinçer, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Dinçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Dinçer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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