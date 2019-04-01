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Hindi yavruları yangından kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 20:17 | Son Güncelleme

Sakarya'da, beş gün önce bir çiftlikte çıkan yangından kurtarılıp başka çiftliğe nakledilen bin 700 hindi yavrusu, burada çıkan yangında telef oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında bin 700 hindi yavrusu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Uğurlu Mahallesi'nde Nihat Kocaman'a ait hindi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaman'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Nihat Kocaman ve eşi Halide Kocaman'a olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülebilen yangında, beş günlük olduğu öğrenilen bin 700 hindi yavrusu telef oldu. Yavru hindilerin telef olduğunu gören çiftlik sahibi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu arada, hindi yavrularının beş gün önce nakledileceği çiftlikte yangın çıkması sonucu Uğurlu Mahallesi'ndeki Nihat Kocaman'a ait çiftliğe getirildiği öğrenildi.

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