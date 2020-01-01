Hindistan 2020’ye protesto gösterileriyle girdi

Hindistan’da yeni yıl, Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasası protestolarıyla karşılandı.

Hindistan, Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına yönelik düzenlenen protesto gösterileriyle yeni yıla girdi. Başbakan Narendra Modi’nin yaklaşık 3 haftadır süren protestoları azaltma çabalarına rağmen binlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında da protestolara devam etti. Protestoculardan Irshad Alam, "Dondurucu soğuk var ama yine de buradayız. Çünkü bu hareketi önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkent Yeni Delhi’’de bulunan Jamia Millia Üniversitesi dışında toplanan protestocular, slogan atarak yeni yılı karşıladı. Polis ise Yeni Delhi’ye yılbaşı kutlamaları kapsamında tedbir amacıyla ek güçler gönderildiğini belirtti.

