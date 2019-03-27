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Hindistan anti-uydu sistemi denemesi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Denemede Dünya'nın alçak yörüngesindeki uydu füzeyle vuruldu

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, anti-uydu sistemini denedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, televizyonda canlı yayında, Hint uzmanların, Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduğunu açıkladı.

Modi, "Misyon Şakti" adı verilen denemenin, ABD, Rusya ve Çin'in yanı sıra Hindistan'ı, bu kabiliyete sahip "süper ligdeki ülkeler" arasına soktuğunu söyledi.

Uzmanlar, anti-uydu sistemi denemesindeki hedefin, büyük olasılıkla bir ay önce Dünya'nın alçak yörüngesine gönderilen Hindistan'a ait mini uydu olduğunu ifade etti.

Çin, ilk başarılı anti-uydu sistemi denemesini 2007'de yapmış, deneme dünyanın diğer büyük güçleri tarafından protestolarla karşılanmıştı.

ABD ve Rusya da 1980'lere kadar benzer teknolojileri test etmişti. Washington yönetimi anti-uydu sistemi denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985'de son vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
anti-uydu sistemi Hindistan

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