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Hindistan Bangladeş sınırında 31 Arakanlı Müslüman mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

Hindistan Bangladeş sınırında 31 Arakanlı Müslüman mahsur kaldı

Hindistan Bangladeş sınırında 31 Arakanlı Müslüman'ın mahsur kaldığı bildirildi.

Yerel Daily Star gazetesinin Hindistan Sınır Muhafız Birliği yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Hindistan'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan 31 Arakanlı Müslüman, Bangladeş sınır muhafızlarının ülkeye girişlerine izin vermemesi üzerine 3 gündür tarafsız bölgede mahsur kaldı.

Batı Tripura'ya bağlı Rayermura'da tarafsız bölgede bekleyen Arakanlı Müslümanların 16'sının çocuk, 9'unun kadın olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Hindistan bürosunun verdiği kimlik belgelerine sahip Arakanlı Müslümanlara ilişkin iki ülke sınır muhafız birlikleri arasında dün yapılan görüşmeden sonuç çıkmadığı kaydedildi.

Hindistan ve Bangladeş sınır muhafız birliklerinin bölgeye takviye birlik konuşlandırdığı ve devriye sayısını arttırdığı ifade edildi.

Yılbaşından bu yana Myanmar'a sınır dışı edileceklerinden endişe eden bin 300 civarında Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiği belirtiliyor.

Hindistan'a sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 40 bin civarında olduğu sanılıyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı Müslüman Hindistan-Bangladeş sınırı

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