Hindistan Başbakanı Modi, Selman için protokol tanımadı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesine gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı ellerinde çiçeklerle bizzat havaalanında karşılayarak protokolü yıktı. Modi’nin jesti ikili ilişkilerde "yeni dönem" olarak nitelendirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz günlerde Asya turuna başladtı. Selman, Pakistan’a yaptığı ziyaretin ardından salı günü Hindistan’a geldi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesine gelen Prens Selman’ı elinde çiçeklerle Yeni Delhi Havalimanında bizzat karşıladı. Hindistan’da protokol gereği ülkenin başbakanı resmi karşılama törenine katılmazken, Modi’nin jesti ilişkilerde “yeni dönem” olarak nitelendirildi.

Prens Selman’ın ziyaretine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Başbakan Modi’nin protokolü yıkarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir bölüm başlattığını ifade etti.

Selman, Yeni Delhi’de yaptığı açıklamada, önümüzdeki 2 yıl içerisinde Hindistan’a 100 milyar dolar yatırım yapma sözü vermişti.