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Hindistan Başbakanı Modi, şiddet olayları için muhalefeti suçladı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

"Ana muhalefet Vatandaşlık Yasası ile ilgili yalan ve korkular yaymaya çalışıyor"

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı artan şiddet olaylarıyla ilgili halka seslendi.

Modi, başkent Yeni Delhi'de iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) şubatta yapılacak parlamento seçimlerine yönelik düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, "Ana muhalefet Vatandaşlık Yasası ile ilgili yalan ve korkular yaymaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Yaptığı işlerde bölücülükle ilgili herhangi bir ize rastlanırsa bunun dünyayla paylaşılabileceğini ifade eden Modi, "ana muhalefetteki Kongre Partisi'nin sadece Yeni Delhi'de değil ülkenin diğer yerlerinde de korku yaymaya çalıştığını" öne sürdü.

Başbakan Modi, kendisini iktidardan indirmek için her türlü taktiğin denendiğini ifade ederek, partisini destekleyen küçük bir grupla Yeni Delhi'de yürüyüş düzenledi.

Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti.

En çok kaybın yaşandığı Uttar Pradeş'e terörle mücadele ekipleri konuşlandırılırken, internet kesintisi uzatıldı. Ülkede cumadan bu yana 600'den fazla kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltında olanların sayısı 4 bine ulaştı.

- Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı 11 Aralık'tan bu yana protestolar sürüyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence de 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Başbakanı Narendra Modi miting Vatandaşlık Yasası

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