Hindistan Başbakanı Modi, şiddet olayları için muhalefeti suçladı:

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı artan şiddet olaylarıyla ilgili halka seslendi.

Modi, başkent Yeni Delhi'de iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) şubatta yapılacak parlamento seçimlerine yönelik düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, "Ana muhalefet Vatandaşlık Yasası ile ilgili yalan ve korkular yaymaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Yaptığı işlerde bölücülükle ilgili herhangi bir ize rastlanırsa bunun dünyayla paylaşılabileceğini ifade eden Modi, "ana muhalefetteki Kongre Partisi'nin sadece Yeni Delhi'de değil ülkenin diğer yerlerinde de korku yaymaya çalıştığını" öne sürdü.

Başbakan Modi, kendisini iktidardan indirmek için her türlü taktiğin denendiğini ifade ederek, partisini destekleyen küçük bir grupla Yeni Delhi'de yürüyüş düzenledi.

Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti.