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Hindistan Başbakanı Modi'den Pakistan'a suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

Hindistan Başbakanı Narendra Modi: - "Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Hindistan Halk Partisi (BJP) mensuplarına video konferans yoluyla hitap eden Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayan Modi, "Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız." diye konuştu.

Muhalefetin hükümete "Pakistan'ın saldırılarına yetersiz karşılık verdiği" yönündeki eleştirilerine de değinen Modi, Hindistan ordusunun saldırılara karşı görevini yerine getirdiğini savunarak "Düşmanlarımıza bizi suçlama imkanı sağlamamalıyız. Hindistan, birlik içinde yaşayacak ve savaşacaktır." dedi.

- Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan narendra modi Pakistan

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