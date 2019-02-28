Hindistan Başbakanı Modi'den Pakistan'a suçlama

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Hindistan Halk Partisi (BJP) mensuplarına video konferans yoluyla hitap eden Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayan Modi, "Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız." diye konuştu.

Muhalefetin hükümete "Pakistan'ın saldırılarına yetersiz karşılık verdiği" yönündeki eleştirilerine de değinen Modi, Hindistan ordusunun saldırılara karşı görevini yerine getirdiğini savunarak "Düşmanlarımıza bizi suçlama imkanı sağlamamalıyız. Hindistan, birlik içinde yaşayacak ve savaşacaktır." dedi.

- Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.