Hindistan Başbakanı Modi’den Pakistan’a uyarı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan’ın Keşmir bölgesinde gerçekleştirilen saldırının arkasındakilere güçlü bir cevap vereceği konusunda uyardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan’ı Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Srinagar şehrine giden askeri konvoya yapılan saldırıyla ilgili güçlü bir yanıt verecekleri konusunda uyardı. Modi, güvenlik danışmanlarıyla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Yakışır bir cevap vereceğiz, komşumuzun bizi istikrarsızlaştırmasına izin verilmeyecek" dedi.

Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Sringar şehrinde dün Hindu güvenlik güçlerine ait bir araca, bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 44 asker hayatını kaybederken, 20 asker ise yaralanmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ’alçakça ve korkakça’ olarak nitelendirdiği saldırıdan sonra Pakistan’a verilen En Ayrıcalıklı Ulus (MFN) ticaret statüsü geri çekildi.

Yerel basındaki haberlerde saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü’nün (JeM) üstlendiği belirtilirken, Hintli yetkililer, saldırının Cammu ve Keşmir’de son 30 yılda düzenlenen en kanlı saldırı olduğunu bildirdi.



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