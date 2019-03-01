Hindistan Başbakanı Modi'den teröre sert karşılık sözü

İSLAMABAD (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, teröre sert bir şekilde karşılık vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Tamil Nadu eyaletinde halka yaptığı konuşmada, Başbakan Modi, Hindistan silahlı kuvvetlerinin Keşmir'deki saldırılara verdiği sert karşılıkların ülkedeki terör gruplarının etkisini azalttığını kaydetti.

Modi, terör eylemlerini önlemek için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.