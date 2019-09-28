Hindistan Başbakanı Modi'den terörle mücadelede birlik çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Terör konusunda aramızda görüş birliği olmaması, Birleşmiş Milletler'i (BM) oluşturan ilkeleri zedeliyor." dedi.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuşma yapan Hindistan Başbakanı Modi, terörün tüm dünya ve insanlık için en büyük tehdit olduğuna inandıklarını belirtti.

Modi, "Terör konusunda aramızda görüş birliği olmaması, BM'yi oluşturan ilkeleri zedeliyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun terörle mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydededen Modi, ülkenin dünyaya Buda'nın barış mesajını ilettiğini söyledi.

2 Ekim'de Mahatma Gandhi'nin 150. doğum gününü kutlayacaklarını hatırlatan Narendra Modi, Gandhi'nin doğruluk ve şiddet karşıtı mesajının bugün dahi dünyadaki barış ve kalkınma için önemini sürdürdüğünü dile getirdi.

