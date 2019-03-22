HABER

Hindistan Başbakanından Pakistan Günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 22:32 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 23 Mart Pakistan Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı - İmran Han: - "Başbakan Modi'ye halkımıza gönderdiği mesajı için teşekkür ederim. Hindistan ile Keşmir sorunu başta olmak üzere tüm meselelerimizi ele almanın, insanlarımızın barış ve refahını hedef alan kapsamlı bir diyaloğa başlamanın tam zamanı olduğuna inanıyorum"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den 23 Mart Pakistan Günü nedeniyle kutlama mesajı aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Modi'nin mesajını paylaşan Han, "Başbakan Modi'den şu mesajı aldım: Pakistan Milli Günü'nde Pakistan halkına selamlar, en iyi dileklerimi sunarım. Alt kıta halkları için demokratik, barışçıl, ilerici ve müreffeh bir bölgede, terör ve şiddetten arınmış bir ortamda birlikte çalışmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Modi'ye cevap veren Han, "Başbakan Modi'ye halkımıza gönderdiği mesajı için teşekkür ederim. Hindistan ile Keşmir sorunu başta olmak üzere tüm meselelerimizi ele almanın, insanlarımızın barış ve refahını hedef alan kapsamlı bir diyaloğa başlamanın tam zamanı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Modi'nin Pakistan Günü kutlaması iki ülke arasında son dönemde liderler düzeyinde yaşanan ilk olumlu temas oldu.

İki ülke şubat ayında yükselen tansiyon neticesinde savaşın eşiğine gelmişti. 14 Şubat'ta Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pulwama kentinde yaşanan bombalı saldırıda 44 Hint güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırganların arkasında Pakistan'ın olduğunu iddia eden Hindistan, 26 Şubat'ta terör kampı olduğunu iddia ettiği Pakistan topraklarındaki noktaları savaş uçaklarıyla vurmuştu.

Bir gün sonra ise Pakistan uçakları Hindistan'daki 6 noktayı vurmuş, karşılık vermek isteyen iki Hint uçağını ise düşürmüştü.

Düşen uçaklardan birinin pilotunu da ele geçiren Pakistan 2 gün sonra barışçıl niyetinin göstergesi olarak pilotu Hindistan'a iade etmişti.

Pulwama saldırısının yaşandığı günden bu yana Hindistan'a saldırıyı birlikte soruşturma ve diyalog çağrısında bulunan Pakistan, bu dönemde Hindistan'dan olumlu yanıt alamadıkları gerekçesiyle uluslararası camiadan arabuluculuk talep etmişti.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türk dünyası Nazarbayev’in engin tecrübesine ihtiyaç duyacaktır”Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türk dünyası Nazarbayev’in engin tecrübesine ihtiyaç duyacaktır”
Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (3)Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Hindistan Başbakanı Narendra Modi Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han Pakistan Hindistan ilişkileri

En Çok Okunan Haberler

Dolarda hareketli saatler!

Dolarda hareketli saatler!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.