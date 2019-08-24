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Hindistan Başkonsolosluğu önünde Keşmir protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

HİNDİSTAN'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)-HİNDİSTAN'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği'nce yapılan çağrının üzerine, 'Keşmir' bölgesinde yaşayan Müslüman nüfusun, iddiaya göre Hindistan tarafından çeşitli işkencelerle zulme uğratıldığı gerekçesiyle Hindistan'ı protesto etmek isteyen bir grup, saat 21.00 sıralarında Şişli 'de bulunan Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde çeşitli dövizler ve Hindistan bayrakları taşıyan eylemciler, "İstanbul'dan Keşmir'e, direnişe bin selam" şeklinde sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Anadolu Gençlik Derneği adına bir de basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında, "Ülkemizde büyük bir kısmının bilmediği, tanımadığı Keşmir'i ve Keşmir zulmünü anlatacağız. Keşmir'in geleceğine Keşmir halkı karar verecektir. Keşmir; Pakistan, Hindistan ve Çin arasında yer alan, halkının çoğunluğu Müslüman olan bir bölgedir. Keşmir, Birleşmiş Milletler'in çözülmemiş sorunlar listesindedir. Keşmir sorunu nedeniyle Hindistan ve Pakistan arasında üç kez savaş yaşanmıştır. Bugün Keşmir topraklarının büyük bir kısmı Hindistan işgali altındadır. Son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte Keşmir'de insani bir kriz kapının eşiğindedir. Hindistan, aynen İsrail gibi Keşmir'deki demokratik yapıyı lehine çevirmeye çalışmaktan vazgeçmelidir" ifadelerine yer verildi.

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